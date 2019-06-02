Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
1 saat önce
Son dakika! LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
CEVAP ANAHTARI ADAYLARIN BİLGİSİNE SUNULDU
Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.
SONUÇLAR 24 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK
MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
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