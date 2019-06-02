Son Dakika Haberleri: Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

1 saat önce

Son dakika! LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

CEVAP ANAHTARI ADAYLARIN BİLGİSİNE SUNULDU

Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

SONUÇLAR 24 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:38 Kaynak: AA
meb, LGS, Güncel
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