Son Dakika Haberleri: LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

1 saat önce

LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı, System.String[]
LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:43 
meb, LGS, Ekonomi
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