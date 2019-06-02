LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
1 saat önce
LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
LGS
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:43
kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
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