LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin yaptığı açıklamada, "2020 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi.