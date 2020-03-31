LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık" dedi.

ANKARA, -