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LGS tarihi belli oldu

7 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında uygulanacak sınavın tarihini belirledi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. 8'inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS'nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olabilmek için soru kitapçıkları yayımlamıştı. Dönütlerinin olumlu olması üzerine genel müdürlük, uygulamanın bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

(İHA)

milli eğitim bakanlığı, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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