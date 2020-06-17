LGS tavsiyeleri: deneme sınavını maske takarak çözün - Son Dakika

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) az bir süre kala uzmanlardan öğrenci ve velilere yapılması gerekenlere yönelik uyarılar geldi. Sınav esnasında maske takmayı tercih edecek olan öğrencilerin, evde çözdükleri deneme sınavlarında da maske takmasını tavsiye eden uzmanlar; deneyimi artırmak, adapte olmak ve süreyi doğru kullanmak için sık sık deneme sınavı çözülmesini önerdi.

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu ve İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, LGS ile ilgili sınavdan önce ve sınav sırasında öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu. Uzmanlar, başarının zihinde başladığını söyleyerek kalan zamanı verimli geçirmeye odaklanmak gerektiğini vurguladı.

"PANİK YAPMAYIN"

İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, "Birçok öğrencinin kafasında 'Zaman çok daraldı, sınava ne kaldı ki şurada?', 'Eksik olan konularım var, bir an önce bitirmem lazım!', 'Geçmişte çalışmadığım günlerime yanıyorum şimdi!', 'Zaman makinesi olan var mı? Geçmişe dönmek istiyorum.' gibi sorular var. Panik yapmanıza gerek yok, bu sorular şu anda birçok öğrencinin kafasını meşgul ediyor. Birçok öğrencinin çalışma isteği azalabilir, asabi davranışları olabilir, dikkatini toplaması güçleşebilir, öğrendikleri birbirine karışabilir, uyku düzeni bozulabilir, iştahı kaçabilir. Panik yapmanıza gerek yok, bu durumlar son derece olağan belirtilerdir" diye konuştu.

"SIK SIK DENEME SINAVI ÇÖZÜN"

Sınav yaklaştıkça sıklıkla deneme sınavı çözülmesini öneren Pelivan, "Deneme sınavları bir testte tüm konulardan soru görmenizi ve eksiklerinizi hızlıca tespit etmenizi sağlar. Konu eksiğiniz varsa konu tekrarı yapabilir, çözme tekniğiyle ilgili hatanız varsa hızlı bir şekilde eksiklerinizi fark edip kapatabilirsiniz. Deneme sınavları sınav süresinin tamamına adapte olmanızı ve süreyi doğru kullanmanızı sağlar. Sınav deneyiminiz artar. Sınavda maskenizi çıkarmak istemiyorsanız şimdiden evde maske takarak deneme sınavı çözmeniz sürece uyum sağlamanız açısından faydalı olacaktır" dedi.

SINAV HER ŞEYİN SONU DEĞİL

Pelivan, "Bu sınavlar hiçbir şeyin sonu değil ancak pek çok şeyin başlangıcı olabilir. Sınava kadar elinizden geleni yaptığınızı ve artık sadece sınava girerek elinizdekileri en iyi şekilde kullanmanın zamanı geldiğini kendinize hatırlatın ve pozitif düşünün" diye konuştu.

SINAV ÖNCESİ SON YAPILACAKLAR

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu ise, konu tekrarından ziyade soru çözülmesine ağırlık vermek gerektiğini söyleyerek "Sınav saati ile aynı saatte başlayacak şekilde günde en az iki tane deneme sınavı çözün, çözülen denemelerdeki yanlışlara tekrar bakın; fark edilen eksiklikleri gidermeye çalışın ve yapılan dikkat hatalarının ne olduğu tespit edin. Stresli ve yorucu faaliyetlerden uzak durun. Başarınızı olumsuz yönde etkileyecek endişelere kapılmayın. Son haftayı kendinize en uygun şekilde planlayın. Hangi derslerin hangi gün tekrar edileceğini gün gün planlayın." ifadelerini kullandı.

"LGS GEÇMİŞ YIL SORULARINI ÇÖZÜN"

Tüm dersleri baştan sona tekrar tekrar okuyup çalışmak yerine sadece hafızayı tetikleyen ana başlıkları, her branş için ayrı ayrı notlar-özetler çıkartarak tekrar edilmesini dile getiren Yazıcıoğlu, "LGS geçmiş yıl sorularını ve MEB örnek sorularını mutlaka çözün. Uyuma, uyanma ve yemek alışkanlıkları gibi günlük rutindeki aktiviteleri sınav günü ile aynı olacak şekilde ayarlayın, her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışın, abartılı ve uzun süredir yenilmeyen yiyecekleri tüketmekten kaçının. Eğer akla olumsuz şeyler gelirse güzel şeylere odaklanmaya çalışın, zihni rahatlatacak ve sınav stresini azaltacak müzikler dinleyin, bol oksijen alın ve enerji depolamak için kısa yürüyüşler yapın. Özellikle bu süreçte pozitif düşünmeye ve pozitif insanlarla vakit geçirmeye özen gösterin" dedi.

"YANLIŞ YAPTIĞINIZ SORULARI ANALİZ EDİN"

Uyku ve doğru beslenmenin önemine değinen Yazıcıoğlu, "Son günlerde kendinizi alıştırdığınız saatte yatın ve her gün kalktığınız saatte kalkın. Ayrıca uyku kaçırıcı ilaç ve içeceklerden de uzak durun. Beslenmenize özen gösterin; sağlığı bozucu, mide, bağırsak rahatsızlığı verici yiyeceklerden uzak durun. Yakın çevrenizle moral bozucu tartışmalardan uzak durun. Daha ziyade rahat olacağınız ortamları tercih edin. Mümkünse açık alanda sınavla ilgisi olmayan ama güzel düşünceler içeren faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Sınavla ilgili evrak ve malzemelerinizi sınavdan önceki akşam hazırlamış olun. Konu tekrarları yapın. 2-3 adet genel içerikli deneme çözün. Çözülen genel denemelerdeki yanlış soruların analizini yapın, yanlışlarınızın nedenini öğrenin. Sorun yaşadığınız konular varsa branş denemesi çözün. Çözülen branş denemelerindeki yanlış soruların analizini yapın, yanlışlarınızın nedenini öğrenin" diye konuştu.

SINAV SABAHI YAPILMASI GEREKENLER

Yazıcıoğlu şunları söyledi; "Her zamankinden biraz daha erken kalkın ve mümkünse bir duş alın. Sabahları duş alma alışkanlığınız yoksa duş almak için kendinizi zorlamayın. Kahvaltının fazla sulu ve yağlı gıdalar olmamasına, sağlıklı glikoz (kuru kayısı, kuru üzüm, muz vb.) ağırlıklı olmasına dikkat edin. Benim hiç kahvaltı alışkanlığım yok diyorsanız kendi düzeniniz nasıl ise onu devam ettirebilirsiniz. Kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetler giyin. Kıyafetin yeni olmasından çok, rahat olmasına dikkat edin. Sınavla ilgili evrak ve malzemelerinizi kontrol edin. Sınav yerine erkenden ulaşın. 35-40 dk. önce orada olmak yeterlidir. Sınav 09.30'da başlayacağından en geç 09.00'da okulunuzda olun.

SINAV ANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her soruya şans tanıyın. Kitapçığın tamamını gözden geçirin, hiçbir soruda fazla vakit harcamayın. "Turlama tekniği"ni unutmayın. Birinci turda doğruluğundan kesin emin olduğunuz soruları cevaplayın. Doğruluğundan emin olmadığınız ya da size zor gelen soruları işaretleyip bir sonraki soruya geçin, ikinci turda işaretlediğiniz sorulara tekrar dönün. Böylece hem oyalanmamış, zamanı doğru kullanmış olursunuz hem de tüm soruları görmüş olursunuz. Üst üste yapamadığınız birkaç soru olursa dikkatinizi yoğunlaştıramamaktan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz. Paniğe kapılmayın, kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın ve derin nefes alıp 15-20 saniye kendinize dinlenme arası verin. Stres azaltma egzersizlerini de uygulayabilirsiniz."

"SORULARI DOĞRU OKUYUN"

Sorunun anlaşılamadığı durumlarda önce soru kökünü sonra seçenekleri okumayı tavsiye eden Yazıcıoğlu, "Daha sonra da seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin. Uzun sorulardan korkmayın çünkü bu tür sorular iyi açıklanmıştır, bu açıklama sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Paragraf sorularında önce soruyu daha sonra da paragraf metnini okuyun. Böylece sorudan istenilenin ne olduğunu anlamanız kolaylaşacaktır. Altı çizili veya koyu yazılı kelimelere dikkat edin" ifadelerini kullandı.

KODLAMA SINAVIN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR

Test çözümünde kodlamanın önemli olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, "Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Alışagelen bir kodlama alışkanlığınız varsa eğer, sınav anında bunu değiştirmeyin. Toplu kodlama yapmayın. Kaydırma olasılığının en yüksek olduğu kodlama biçimidir. Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu, asla zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş bir yanıt kağıdı yerine dolu bir yanıt kağıdı görmek kendinize olan güveninizi arttırmaya yardım eder. Kodlama yaparken soru numarasını kontrol etmeyi de unutmayın" dedi.

AİLELERE ÖNERİLER

Sınavların sadece birer fırsat olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, "Bu fırsatların bir şekilde telafisi vardır. Aile, öğrenciye sınavın bir ölüm-kalım meselesi olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat olduğunu, bu fırsat kaçırılsa bile hayatta başka fırsatların onu beklediğini anlatmalıdır. Öğrencinin de yapacağı, iyi niyetle ve elinden geldiğince, sağlanan imkanları sınavlara hazırlık adına değerlendirmesidir. Öğrencilerin yatma-kalkma saatlerini, yemek saatlerini, gün içinde deneme çözme saatlerini düzenlemelerine yardımcı olmalarını ve son haftaları öğrencinin ritmine göre birlikte evde düzenlemelerini öneririz" diye konuştu.