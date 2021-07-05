Üye Girişi
LGS tercih başvuruları başladı - Son Dakika

LGS tercih başvuruları başladı

05.07.2021 09:32
LGS tercih başvuruları başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugünden itibaren 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugünden itibaren 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Merkezi yerleştirmede 10 tercihte bulunulabilecek

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.

Nakiller iki dönem sürecek

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Sonuçlar 26 Temmuz'da açıklanacak

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

milli eğitim bakanlığı, okullar, Okul, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS tercih başvuruları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu 09:37 Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum 09:11 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla 08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı 08:20 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi 01:04 Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı 23:51 Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi 22:27 Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi

Son Dakika Haberleri
10:03 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
09:51 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
09:38 Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
09:23 Bir garip jigolo vurgunu! Dolandırdıkları delikanlıyı, çıplak fotoğrafları ile tehdit ettiler
09:14 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
09:10 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
08:58 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla
08:24 Muharrem İnce için siyasi yasak talebi! Silivri savcısı, 8 yıl önceki olayı öne sürdü
08:19 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı         
09:39
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar         
23:25
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 10:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: LGS tercih başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement