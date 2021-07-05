Lgs Tercih Döneminde Öğrencilerin Yanındayız - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in eğitime ve öğrencilere destekleri devam ediyor.

Başkan Deniz Köken, ilçede öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalara ayrı önem veriyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi "Liselere Geçiş Sınavı" (LGS) sonrası tercih döneminde öğrencilerin yanında olarak onlara destek veriyor.

Öğrencilere, yapacakları tercihlerle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla, Zal Mahmut Paşa Camii Külliyesi'nde "Tercih Danışma Noktası" oluşturuldu.

Bilgi Evleri bünyesinde görevli, konusunda uzman rehber öğretmenler, 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında öğrencilere tercihleri konusunda destek veriyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Tercih Danışma Noktası'na gelerek tercihlerle ilgili konusunda uzman rehber öğretmenlerden bilgi alan öğrenci ve veliler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tercih konusunda bilgi almak için gelen öğrencilerden Elif Nur Kocaer, "Yanlış bir tercih yaparak istemediğimiz bir liseye girebiliriz. Sonuçta iyi bir lisede okuyup iyi bir eğitim almak istiyorum. Buraya bilgi almak ve doğru tercih yapmak için geldim. Rehber hocamız çok yardımcı oldu. En azından artık puanıma göre daha doğru bir tercih yapabilirim. Eyüpsultan Belediyesi'ne öğrencilere verdikleri bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.