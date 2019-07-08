Son Dakika Haberleri: Lgs tercih işlemlerinizi tamamlamak için son 4 gün!
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Lgs tercih işlemlerinizi tamamlamak için son 4 gün!

29 dakika önce

Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve mahalli yerleştirme için 01 Temmuz'da başlayan tercih süreci 12 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Lgs tercih işlemlerinizi tamamlamak için son 4 gün!, System.String[]

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS tercihleri için son 4 gün kaldığını belirterek dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

Doğru tercih yapabilmek için sırasıyla;

MEB e-okuldan yerel yerleştirme ile girebileceğiniz okulların hangileri olduğunun listesini çıkarınız.

Aynı şekilde e-okuldaki tercih robotundan yüzdelik diliminize denk veya biraz daha geride olan,girme ihtimalinizin en yüksek olduğu okulu 3.tercihiniz olarak belirleyiniz. İşlemin devamında kendinizi garantiye almak için daha alt yüzdelik diliminden alternatifli iki okul, daha üst yüzdelik diliminden alternatifli 2 okul belirleyiniz.

Üçüncü işlem olarak belirlediğiniz okulları bugün veya yarın gezerek tercih listenizle ilgili son kararınızı veriniz.

Son işlem olarak mezun olduğunuz okula giderek okul yöneticilerinizin tercih listenizie-okula işlemelerini sağlayınız ve tercih listenizin çıktısını alınız.

12 Temmuz tarihine kadar tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları açık liseye düşecektir.

Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak, 29 Temmuz'da yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları alınmaya başlanacak.

Yerleştirme İşlemleri;

Önce merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacaktır.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacaktır. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak yoksa açık liseye düşeceklerdir.

Kimler Yerleştirmeye Esas Nakil Başvurusunda Bulunabilir.

Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabileceklerdir.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.

Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
LGS, Güncel
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