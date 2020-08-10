LGS tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika

LGS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının erişime resmen açıldığını ilan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının erişime resmen açıldığını ilan etti. MEB, 2020 LGS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren LGS'nin ardından tercih süreci 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanmıştı. MEB, daha önce 10 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağını duyurduğu LGS tercih sonuçlarını saat 09.00 itibariyle 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden öğrencilerin erişimine açtı. Öğrenciler tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini yazarak görüntüleyebilecek. LGS tercih sonuçlarının açıklamasıyla beraber nakil işlemleri de başladı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. (Emin Kuvat/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 10:07

Kaynak: İHA

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