Son Dakika Haberleri: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
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LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:13 
meb, LGS, Ekonomi
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