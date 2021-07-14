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LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı - Son Dakika

LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:43
LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı, System.String[]

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerine son iki gün kaldı.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerine son iki gün kaldı. Öğrenci ve ailelere bu konuda uyarılarda bulunan Müdür Yardımcısı Saadet Süslü, "Özellikle son 2 gündeki telaşımız herhangi bir öğrencimizin şu an için hiçbir okula kayıtlı olmaması veya tercih yapmamış olmasıdır. Veliler özellikle bu konuya dikkat etsin. Bu dönemde öğrenci ve veliler ya bir özel ortaöğretim kurumuna kayıtlı olsun ya da resmi okullara kayıt için tercih yapsın" açıklamasını yaptı.

LGS tercih sisteminin 8'inci sınıf öğrencilerini ortaöğretime yerleştirmek için kullanılan bir sistem olduğunu belirten Pedagog - Uzman Psikolojik Danışman - Florya Uğur Koleji Müdür Yardımcısı Saadet Süslü, öğrencilerin 4 farklı şekilde ortaöğretime yerleşeceğini söyledi. Süslü, "Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilirler, yerel okulları tercih edebilirler, özel yetenek sınavıyla yerleşebilirler bir de kayıt için özel okulları tercih edebilirler" diye konuştu.

Tercih listesi yaparken merkezi sınavla öğrenci alan en fazla 10 okul tercih edebileceklerini belirten Süslü, Kendi yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercih yapacaklar. Okulların yüzdelik dilimleri geçen yılki öğrencilerin yüzdelik dilimlerinden oluşuyor. Bu nedenle, öğrencinin kendi yüzdelik diliminin üstünden başlayarak altına doğru inen sıralama yapması gerekmektedir. Böylece liste garanti olur" açıklamasını yaptı.

"16 TEMMUZDA SONA ERECEK: ADIM ATILMALI"

Tercih döneminin 5 Temmuz'da başladığını ve 16 Temmuz'da biteceğini belirten Saadet Süslü şu açıklamaları yaptı:

"Velini bir adım atması gerekmektedir. Özel okula kayıt yaptıracaklarsa bunun için okul müdürlüklerine şahsen başvurmalılar. Öğrenci özel yetenek sınavıyla güzel sanatlara, spor liselerine gidecekse onların da okul müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullara ya da yerel okullara da başvuru yapacaklarsa o zaman ya okul müdürlüklerine şahsen başvuru yapıp oradan tercihlerini yapacaklar ya da kendileri onlineda kendi bilgisayarları üzerinden başvurabilecekler."

"KAYDET BUTONUNA BASMAKLA İŞİNİZ BİTMİYOR"

Pandemi nedeniyle okullara gitmek istemeyen ve okula uzakta olan velilerin bilgisayarlarından e-okul sistemine girebildiklerini ifade eden Saadet Süslü, "Sistemde veli girişinin altında kendilerine açılmış bir başvuru butonu bulunmaktadır. O butona tıklayarak açılan ekran üzerinden tercihlerini yapabilirler. Burada çok dikkat etmeleri gereken bir konu var. Çünkü bazı öğrenci ve veliler kendi tercihlerini yapıyor, kaydet butonuna basıyor. Böylece işlerinin bittiğini düşünüyorlar. Kaydet butonuna bastıktan sonra sadece kendi işleri bitmiş oluyor. Yine bir sorumlulukları var. Okul müdürünün mutlaka o tercihi onaylaması lazım" dedi.

Eğer onaylanmazsa tercihlerinin geçerli olmadığını vurgulayan Süslü, "Sonrasında da 'biz tercihimizi yapmıştık, ne oldu neden açıkta kaldık, yerleşemedik' diyebiliyorlar. Bu nedenle bu konuya çok dikkat etmeliler. Mutlaka okul müdürlüğünün onaylandı mesajını almaları gerekiyor. Okulu arayıp bunu sorabilirler" ifadelerini kullandı.

TERCİHİNİZİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Tercihlerin 16 Temmuz saat 17.00'a kadar süreceğini belirten Saadet Süslü, yapılan tercihlerin değiştirilebileceğini söyledi. Bu değişikliğin ise okul müdürlüğü ile yapılması gerektiğini ifade eden Süslü, "Çünkü tercihleri onaylanmış, işlemde oluyor. Bunu yalnızca okul müdürlüğü iptal edebilir. Yeniden tercih yapabilir" diye konuştu.

TERCİH EDİLEN OKULLAR ÇOCUKLARLA ZİYARET EDİLMELİ

Tercih döneminde ön hazırlık yapmak gerektiğini vurgulayan Saadet Süslü şöyle konuştu:

"Genellikle veli ve öğrencilerimize şöyle öneriyoruz; istediğiniz okulları ziyaret edin. O okula başlamadan önce gidin, okul müdürleriyle tanışın. Okulu gezin, evinize ne kadar uzaklıkta, ulaşım imkanları nedir, bunlara dikkat edin. Ayrıca bir rehberlik hizmeti almalarında da fayda var. Sekizinci sınıf öğrencilerinin listelerini genellikle aileler hazırlıyor. Onlara tavsiyemiz öğrencileri de mutlaka yanlarında ziyarete getirmelidir. Öğrencinin 4 yılı geçireceği okulunu görmelerini sağlamalılar. Çünkü aslında öğrenci ortaöğretim kurumuna adım atarken diğer taraftan da gireceği üniversiteyi belirlemiş oluyor."

TERCİH YAPILMAZSA İSTENMEYEN OKULA GİDİLECEK

Son iki günde telaşlarının herhangi öğrencinin şu an için hiçbir okula kayıtlı olmaması veya tercih yapmamış olması olduğunu ifade eden Saadet Süslü, "Çünkü ya 16 Temmuz'a kadar bir tercih yapıp yerel veya merkezi okula yerleşecekler. ya da özel okula kayıt yaptıracaklar. Eğer bu ikisi de olmazsa öğrenci, komisyon tarafından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştiriliyor. Bu öğrenci ve velilerin istemediği okul olabilir. O nedenle öğrenci ve veliler bu dönemde ya bir özel ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmalı ya da resmi kurumlara tercih yapmalıdır" dedi.


- İstanbul
LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı
LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı
LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı

LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı - Son Dakika


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