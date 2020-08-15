LGS Türkiye birincilerinden Akif, lokanta işleten babasına yardım ediyor - Son Dakika

LİSELERE Geçiş Sınavında (LGS) 500 tam puan alan 181 öğrenciden biri olan Akif Bayam, Kayseri'nin İncesu ilçesinde lokanta işleten babasına yardım ediyor.

İncesu ilçesindeki Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Akif Bayam, LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek, 500 tam puan aldı. Tam puan alan 181 öğrenciden biri olan Akif Bayam, okul ve tatil döneminde lokanta işleten babası Abdullah Bayam'a yardım ediyor. Akif Bayram, lokantada garsonluk yaparak, döner kesiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci , hem babasına yardım eden hem de başarısıyla Türkiye birincilerinden olan Akif Bayam'ı çalıştığı lokantada ziyaret etti. Bayam'ı başarısından dolayı kutlayan Celalettin Ekinci, "Hiçbir özel ders almayan, hiçbir dershaneye gitmeyen ve aynı zamanda babasının lokantasında ona yardım ederek, bu başarıyı sağlayan Akif'i tebrik ediyorum" dedi.

Akif Bayam da Celalettin Ekinci'ye teşekkür ederek, başarıyı düzenli ders çalışması sayesinde yakaladığını söyledi.