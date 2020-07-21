LGS Türkiye birincisi Gaziantep'ten - Son Dakika

Gaziantep'te yaşayan Irmak Ceylin Sürücü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan aldı.

Erdem Koleji Ortaokul Müdürü Ramazan Büyükkaya, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri Ceylin'in başarısından duyduğu memnuniyeti belirterek, çok mutlu olduklarını kaydetti.

Eğitimin, kamil insan olmaya yönelten, umudu kazandıran soylu ve ciddi bir sanat olduğunu ifade eden Büyükkaya, geleceğe yön veren bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Okuldaki meslektaşlarının da ciddi bir çaba sarfettiğine dikkat çeken Büyükkaya, şunları kaydetti:

"Nitekim 2020 LGS sonuçları bize bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi. Erdem Koleji olarak bu yıl LGS'de öğrencilerimizin yüzde 70'i fen lisesine veya benzeri nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde başarı sağladılar. Bu Gaziantep'in en iyi başarı oranıdır. Gaziantep il genelinde bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencimiz Irmak Ceylin Sürücü'nün bu başarısında büyük katkısı olan eğitim kadromuza ve öğrencimizin ailesine teşekkür ederim."