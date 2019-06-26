Lgs Türkiye Birincisi Özel Yakacık Balkanlar Koleji'nden
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1 Haziran'da gerçekleşmiş olan Liseye Geçiş Sınavı'nda Özel Yakacık Balkanlar Koleji 8/B sınıfı öğrencisi Oğuz Kağan AYDIN, 90 sorunun 90'ınını da doğru cevaplayarak "Türkiye Şampiyonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
Yetiştirdiği öğrencilerinin akademik ve sosyo-kültürel alanlarda başarıları ile her zaman gurur duyan Balkanlar Eğitim Kurumları LGS Türkiye Sınav birinciliği ile bir kez daha gururlandı. Türkiye'nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Balkanlar Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları, sosyal yaşam alanlarıyla 'aklın ve bilimin ışığında' Türkiye'nin çağdaş geleceğini yetiştirmeye devam ediyor.
Büyük azmin ve çalışmanın karşılığında bu başarıyı elde eden öğrencimizi ; onu her zaman fedakarlıklarıyla destekleyen, yetiştiren ailesini ,öğretmenlerinivebaşarılı eğitim çizgisiyle Balkanlar Eğitim Kurumlarını kutlarız.
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