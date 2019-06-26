Son Dakika Haberleri: Lgs Türkiye Birincisi Özel Yakacık Balkanlar Koleji'nden
Son Dakika Güncel Haber

Lgs Türkiye Birincisi Özel Yakacık Balkanlar Koleji'nden

52 dakika önce

1 Haziran'da gerçekleşmiş olan Liseye Geçiş Sınavı'nda Özel Yakacık Balkanlar Koleji 8/B sınıfı öğrencisi Oğuz Kağan AYDIN, 90 sorunun 90'ınını da doğru cevaplayarak "Türkiye Şampiyonu" oldu.

Lgs Türkiye Birincisi Özel Yakacık Balkanlar Koleji'nden, System.String[]

Yetiştirdiği öğrencilerinin akademik ve sosyo-kültürel alanlarda başarıları ile her zaman gurur duyan Balkanlar Eğitim Kurumları LGS Türkiye Sınav birinciliği ile bir kez daha gururlandı. Türkiye'nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Balkanlar Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları, sosyal yaşam alanlarıyla 'aklın ve bilimin ışığında' Türkiye'nin çağdaş geleceğini yetiştirmeye devam ediyor.

Büyük azmin ve çalışmanın karşılığında bu başarıyı elde eden öğrencimizi ; onu her zaman fedakarlıklarıyla destekleyen, yetiştiren ailesini ,öğretmenlerinivebaşarılı eğitim çizgisiyle Balkanlar Eğitim Kurumlarını kutlarız.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
LGS, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan imzaladı, Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılacak 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:30:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lgs Türkiye Birincisi Özel Yakacık Balkanlar Koleji'nden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]