(İSTANBUL)Tuzla'da LGS birincisi sınav sonrası öğretmenleri ile buluştu - Son Dakika
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(İSTANBUL)Tuzla'da LGS birincisi sınav sonrası öğretmenleri ile buluştu

30.06.2022 16:57

(İSTANBUL)Tuzla'da LGS birincisi sınav sonrası öğretmenleri ile buluştu LGS Türkiye birincisi Tuzla'dan çıktı Baba Ufuk Aksoy," "Oğlum dershaneye gitmeden kendi gayreti ve çabasıyla 1.

(İSTANBUL) Tuzla'da LGS birincisi sınav sonrası öğretmenleri ile buluştu

LGS Türkiye birincisi Tuzla'dan çıktı

Baba Ufuk Aksoy," "Oğlum dershaneye gitmeden kendi gayreti ve çabasıyla 1. oldu"

İSTANBUL - Tuzla'da Muzafferda Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emirhan Aksoy, dershaneye gitmeden kendi çabası ve gayretiyle LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi oldu. Oğlu ile gurur duyan Baba Ufuk Aksoy," "Oğlum dershaneye gitmeden kendi gayreti ve çabasıyla sağladığı başarıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da yapılan LGS Sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin girdiği sınavda tüm soruları doğru cevaplayan Tuzla Muzaffer Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Emirhan Aksoy, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden Aksoy, "LGS'de çalışmalarımın karşılığını aldım" dedi. LGS'de 500 tam puan alan Aksoy için öğrenim gördüğü okulda tören düzenlendi. Düzenlenen programda, Türkiye birincisi Emirhan Aksoy' okul idaresi tarafından kendisine plaket verildi. Öte yandan geçen yıl yapılan sınavda Tuzla 1'incisi çıkartan okul bu yıl da yapılan sınavda Türkiye 1'incisi çıkardığı öğrenildi.

"Çalışmalarımın karşılığını aldığım için mutluyum"

Babası Ufuk Aksoy," Başarıda okulumuzun çok büyük desteği oldu. Bizde elimizden gelen gayreti gösterdik. Öğretmenlerimiz ve okulumuz gereken her türlü desteği sağladı. Sınav sürecini bizde yaşadık. Gece yarılarına kadar deneme çözüyordu bizde onunla birlikte bekliyorduk. Emeklerinin karşı aldığımız için çok mutluyuz. Oğlum dershaneye gitmeden kendi gayreti ve çabasıyla sağladığı başarıdır" dedi.

Anne Serpil Aksoy," Okulumuzdan, Öğretmenlerimizden Allah razı olsun çok büyük destek verdiler. Ellerinden gelenin en iyisi için mücadele ettiler. Öğretmenlerimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederim " dedi.

Türkiye 1'inc Emirhan Aksoy," 8'inc sınıftan bu yıl mezun oldum LGS sınavına girdim. 500'yüz tam puan alarak Türkiye 1'inc oldum. Okulumuz bize büyük destek verdi. Hafta sonları kurslar yaptı. Öğretmenlerim denemeler verdi. Ödevler verdiler. Ailem sınav sürecinde bana çok yardımcı oldu. Bana ders çalışma ortamı oluşturdular. Okulumuz Tuzla'nın en iyi okulu öğretmenlerimiz sürekli bizimle iletişim halinde oldular başarı bu sayede geldi. Günde ortalama 3-4 saat ders çalışıyordum kurslar devam ediyordu. Sürekli ders çalışmadım ders zamanı ders yaptım. Arkadaşlarımla oyunda oynadım. Ben 1'inc olduğumu öğrenince çok mutlu oldum heyecanlandım benim için farklı bir his oldu. Başarılı olduğum için mutluyum çalışmalarımın karşılığını aldım " diye konuştu.

YORUMLAR
500
2022 LGS'de 16 Türkiye Birincisi Bahçeşehir Koleji'nden 2022 LGS'de 16 Türkiye Birincisi Bahçeşehir Koleji'nden Aksaraylı İbrahim LGS'de Türkiye birincisi oldu Aksaraylı İbrahim LGS'de Türkiye birincisi oldu
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (İSTANBUL)Tuzla'da LGS birincisi sınav sonrası öğretmenleri ile buluştu - Son Dakika

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