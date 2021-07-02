LGS Türkiye ikincisi Nisanur'un başarı sırrı: Çok kitap okumak - Son Dakika

LGS Türkiye ikincisi Nisanur'un başarı sırrı: Çok kitap okumak

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, LGS'de 90 sorunun 89'unu doğru cevaplayarak Türkiye ikincisi olan Nisanur Kayhanlı başarısının sırrının çok kitap okumak olduğunu söyledi.

İsmet İnönü Ortaokulunda okul yöneticilerini ailesi ile birlikte ziyaret eden Nisanur Kayhanlı, korona virüs salgını döneminde okula gidemediği günlerde canlı dersleri aksatmadan soru çözmeye odaklandığını, sınav başarısının sırrının çok kitap okumaktan kaynaklandığını söyledi. Kayhanlı, "Çok ders çalışmadım ama düzenli çalıştım. Son zamanlarda ağırlık verdim. Çok kitap okuyan biriyim bunun sınavda her derste çok faydasını gördüm. Türkçenin ilk iki sorusu biraz stres yaptı. Bilgisayar mühendisi olup ülkeme faydalı olmak istiyorum. Annelere tavsiyem çocuklara çok baskı yapmasınlar zaten süreç stresli geçiyor. Bu konuda şanslıydım baskı kurmadılar hep motive ettiler. Öğretmenim Halil Öztürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerime destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Levent Çörekli ve öğretmenleri ile bir araya gelen Nisanur Kayhanlı eğitimci olan ailesi Esen ve İbrahim Kayhanlı ile birlikte okul yöneticileri ile bir araya gelerek eğitim dönemindeki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti.

Çörekli, öğrencisinin kapasitesinin yüksek olduğunu ifade ederek başarısı ile gurur duyduklarını kaydetti.

Matematik öğretmeni Esen Kaynaklı, kızının başarısı ile gurur duyduklarını sonucu gördüğünde ağladığını ifade ederek, ilkokuldan beri çok kitap okuduğunu ve kitap okumaktan çok keyif aldığını söyledi.

Tarih öğretmeni olan baba İbrahim Kayhanlı ise kızının çok çalışmaktan çok düzenli kaliteli soru çözümü ile başarıya ulaştığını kaydetti.