LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerden Gökay'a ziyaret - Son Dakika

LGS ve YKS'de ilçe genelinde ilk 10'a giren öğrenciler Turhal Kaymakamı Ali Gökay'ı ziyaret etti.

Öğrencilerin, LGS ve YKS'de ilçe olarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Gökay, "Ankara Fen Lisesi başta olmak üzere bir çok fen lisesine öğrencilerimiz yerleşti. Başarının temelinde aile, okul ve öğrencinin arkadaş çevresi çok önemli. LGS'de olduğu gibi YKS'de de önemli güzel bir başarı elde edildi. İlçemizin başarısının artarak devam etmesini ümit ediyorum. Başta öğrencilerimiz olmak üzere ailelerini, öğretmenlerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatımızı ve emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Kaymakam Gökay, öğrencilere birer çanta hediye etti.

Öğrencilere ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız da eşlik etti.