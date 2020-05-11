LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere online deneme sınavı fırsatı - Son Dakika

Salgın sebebi ile öğrencilerin online eğitim sistemi ile evlerinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Eğitim Koordinatörü Serdar Şeker, LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için online deneme sınavı yapacaklarını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, eğitimin de dijital platformlara taşınmasına neden oldu. Mektebim Koleji Eğitim Koordinatörü Serdar Şeker, "7 ve 11. Sınıflar Türkiye geneli online deneme sınavları yapılacak. 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını ücretsiz bir şekilde basvuru.mektebimtv.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek" dedi.

Şeker, sınava katılmak isteyen öğrencilerin en geç 12 Mayıs tarihine kadar basvuru.mektebimtv.com adresi üzerinden kayıt yaptırarak sınavına girebileceklerini dile getirdi.

AMACIMIZ DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE DESTEK VEREBİLMEK

'Çocuklar nerede, eğitim orada' sloganıyla geçtiğimiz haftalarda LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için Türkiye çapında online deneme sınavını başarıyla uyguladıklarını söyleyen Serdar Şeker sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu sefer 'eğitimde zaman mekan sınırı yok' sloganıyla 7 ve 11 Sınıf Öğrencileri için de birer deneme sınavı hazırladık. Amacımız özellikle ülkemizin değişik bölgelerindeki dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere daha çok öğrenciye ulaşarak onlara gerçeğine benzer bir sınav tecrübesi yaşatabilmek. Sınav stratejilerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilerin kendilerini test edebilecekleri çok önemli bir fırsat. Sınava hangi dersten başlanması gerektiği, eldeki sürenin doğru kullanılması, okuma hızının yeterli olup olmadığı gibi konuları önceden gerçeğine uygun bir şekilde yaşamış olacaklar. Öğrencilerimiz tecrübelerini artırabilmek için mümkün olduğunca fazla deneme sınavlarına girmelerini tavsiye ediyoruz. 7 ve 11. Sınıflar için uyguladığımız Türkiye Geneli Online Deneme Sınavlarının sonuçlarını 14 Mayıs tarihinde açıklayacak ve sınava giren öğrencilerimize SMS yoluyla bilgilendirme yapacağız."