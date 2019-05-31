Son Dakika Haberleri: LGS yarın yapılacak
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LGS yarın yapılacak

21 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. İki bölüm halinde uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:33 
Ekonomi
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