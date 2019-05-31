LGS yarın yapılacak
21 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. İki bölüm halinde uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:33
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