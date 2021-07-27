LGS'ye Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu - Son Dakika

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde hazırlanan 41 öğrenci, Türkiye genelinde yüzde 10'luk dilime girme başarısı gösterdi. Öğrenciler, hedefledikleri liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi sürecinde düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık kurslarıyla öğrencileri bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Bilgi evlerinde düzenlenen yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle sınavlara hazırlanan öğrenciler, 2021 LGS'de büyük başarı gösterdi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 41 bilgi evi öğrencisi, Türkiye genelinde yüzde 10'luk dilimde yer aldı. Bilgi evlerinin LGS'de yüzde 10'luk dilimde yer alan öğrenci sayısı başarı oranı ise yüzde 10,11 oldu.

"Bilgi Evi beni düzene soktu"

LGS'de Türkiye genelinde yüzde 0,94'lük dilimde yer almayı başaran bilgi evi öğrencisi İrem Bozkuş, "Bu sene pandemi senesi olduğu için zaten zorlu geçen günlerimiz LGS maratonu ile daha da zorlaştı. Böyle zorlu zamanlarda bilgi evine gidip ders almak, öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla iletişim halinde olmanın bu zorluğu kolaylaştırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Uzaktan eğitimlerle de bilgi evindeki derslerimi takip ettim. Bilmediğim şeyi öğrendim, bildiklerimi tekrar ettim. Girdiğimiz denemelerle de kendimi test ettim, yanlışlarımı gördüm ve üstüne gittim. Bilgi Evi beni düzene soktu. Bana bu yolda destek oldukları için değerli aileme ve kıymetli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Çalışmaya ilk başladığımda netlerim biraz kötüydü"

2,11'lik dilimde yer alan Emire Kalafat ise, "Tam çalışmaya diğer rakiplerime göre geç başladım. Beni çalışmaya teşvik eden Bilgi Evi'ydi. Çalışmaya ilk başladığımda netlerim biraz kötüydü. Daha sonra Bilgi Evi'nin bize yeni nesil sorular çözdürmesiyle pratik yaptım ve soruları hızlı çözmeye başladım. Bilgi Evi'nin bize verdiği programla çözdüğüm soruların sayısını artırdım. 500'e kadar çıkabiliyordum. Netlerim gayet iyi geliyordu. Bilgi Evi bize denemedeki yanlışlarımızı anlattığı için hatalarımı öğrendim. Her denemeye girerken ilk o hatalarına bakıyordum. Böylelikle yanlışlarını azalttım. İyi ki Bilgi Evi'ni seçmişim. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL