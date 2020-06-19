LGS'ye girecek öğrenciler için okullar dezenfekte edilerek hazırlandı - Son Dakika

Yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için okullar dezenfekte edilerek öğrenciler için hazırlandı. Beşiktaş'ta sınava girecek öğrenciler için 28 okul ve 187 sınıf dezenfekte edildi.

Beşiktaş Belediyesi, LGS'ye girecek öğrenciler için ilçedeki tüm okulları dezenfekte etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öğrencilerin sınav süresince rahatsız olmamaları için vatandaşları sessiz olmaya ve gerekli hassasiyeti göstermeye davet etti.

Birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak olan ve yaklaşık 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS, bu yıl pandemi dolayısıyla stresli bir ders çalışma dönemi geçiren öğrenciler için Beşiktaş'taki tüm okullarda gerekli önlemlerin alındığı duyuruldu. Beşiktaş Belediyesi de öğrencilerin sağlıklı ve steril bir ortamda sınava girmeleri adına okullarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi. Başkan Rıza Akpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Beşiktaş'ta 28 okul ve 187 sınıfta 2853 öğrencimiz LGS'ye girecek. Okullarımızı dezenfekte ettik. Sınav süresince 100'ün üzerinde çalışma arkadaşımızla birlikte, çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olacağız. Sınav süresince lütfen sessizliği koruyalım" ifadelerini kullandı.LGS'ye girecek öğrenciler için okullar dezenfekte edilerek hazırlandı