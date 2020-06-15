LGS'ye girecek öğrenciler için yüz yüze deneme sınavı - Son Dakika

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere sınav stresini azaltmak için yüz yüze deneme sınavı yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere destek olmak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmaya yardımcı olmak amacıyla yüz yüze deneme sınavı yapacak.

Yüz yüze LGS deneme sınavı 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm bilgi evlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda 50 sözel soru için 75 dakika, 40 sayısal soru için ise 80 dakika cevaplama süresi verilecek.