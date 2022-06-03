LGS'ye girecek öğrencilere "heyecanı kaygıya dönüştürmeyin" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

LGS'ye girecek öğrencilere "heyecanı kaygıya dönüştürmeyin" uyarısı

03.06.2022 10:44

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, heyecanı, kaygı ve strese dönüştürmeme uyarısında bulundu.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, heyecanı, kaygı ve strese dönüştürmeme uyarısında bulundu.

Kılınç, AA muhabirine, LGS'ye girecek öğrencilerin uzun süre çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak için sınavda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

LGS'nin 90 sorudan oluşan iki etaplı bir sınav olduğunu belirten Kılınç, "Bu sene 1 milyon 236 bin öğrencinin sınava girmesi bekleniyor ama bütün öğrenciler sınava girmek zorunda değil. Yerel yerleştirme diye bir alternatif var. Öğrenciler sınava girmeden de bir eğitim öğretim kurumuna yerleşebilecekler. Öğrencilerin yüzde 90'lık kısmı bu sınava giriyor." dedi.

"Öğrenciler, rutinlerini bozmadan hayatlarına devam etsinler"

Sınava çok az bir süre kaldığına işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Öğrenciler çok eksik olduğunu düşündükleri birkaç nokta varsa onlara bakabilirler. Artık sınava son 1-2 gün kala saatlerce ders çalışmak yerine biraz daha rutine bakmalarını ve özellikle uyku saatine dikkat etmelerini öneriyorum. Sınavda heyecanlanmak normaldir. Herkes heyecanlanır. Heyecan bir eyleme başlamadan önce ortaya çıkan enerjidir ve bu iyi bir şeydir. Tam tersi heyecanlanmıyorsanız iyi değildir. Bunun yüksek düzeyde kaygı ve strese dönüşmemesi lazım. Öğrenciler bunu hayatın bir parçası olarak görebilir. Son birkaç günde rutinlerini bozmadan hayatlarına devam etmelerini öneriyorum."

Kılınç, sınavın "dünyanın sonu" olmadığını dile getirerek, öğrencilerin stres ve kaygıyı çok üst düzeye çıkarmadan yapabileceklerinin en iyisini yapmaları, sınava mutlu bir şekilde girmeleri gerektiğini ifade etti.

Sınavın çocuklarının eğitimi için büyük fedakarlıklar yapan aileler açısından da önemli olduğunu belirten Kılınç, "Herkes çocuğunun iyi okullarda eğitim almasını istiyor. Okullar arasında başarı farkları fazla. Dolayısıyla aileler de çocuklarının en iyi okullarda eğitim almasını istiyorlar. Bu da stres oluşturabiliyor. Aileler de bu stresi çocuklarına yansıtabiliyorlar." diye konuştu.

LGS'ye girecek öğrencilere heyecanı kaygıya dönüştürmeyin uyarısı
LGS'ye girecek öğrencilere heyecanı kaygıya dönüştürmeyin uyarısı
LGS'ye girecek öğrencilere heyecanı kaygıya dönüştürmeyin uyarısı
LGS'ye girecek öğrencilere heyecanı kaygıya dönüştürmeyin uyarısı

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç: 'LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz' Başkan Büyükkılıç: 'LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz' LGS'ye girecek öğrenciler konuştu: Heyecanlı ve hazırız LGS'ye girecek öğrenciler konuştu: Heyecanlı ve hazırız
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'ye girecek öğrencilere 'heyecanı kaygıya dönüştürmeyin' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:53:38. #1.13#
SON DAKİKA: LGS'ye girecek öğrencilere "heyecanı kaygıya dönüştürmeyin" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement