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LGS'ye girecek öğrencilere "rutinlerini değiştirmeme" tavsiyesi - Son Dakika

LGS'ye girecek öğrencilere "rutinlerini değiştirmeme" tavsiyesi

04.06.2021 17:03
LGS'ye girecek öğrencilere

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Konuk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Konuk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Konuk, yaptığı açıklamada, sınava günler kala rutin hayat akışıyla ilgili değişiklikler yapmanın faydalı olmayacağını belirtti.

Ebeveynlerin kendi heyecanlarını farkında olarak veya farkında olmadan çocuklarına aktarmaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:

"Tam tersine sınava ve sonucuna odaklanılan durumda ideal başarı beklentisinin çocuklara yansıtılması olumsuz durumlar ortaya çıkarabilir. Sınavın zaten mevcut rekabeti çocukları etkiliyor. Dolayısıyla aileler, kaygıyı besleyen yönlerini bertaraf etmelidirler. Bunun da yolu, çocuğa sadece başarılı olması sonucunda, ilgi ve sevgi göreceği hissini uyandıran mesajlardan kaçınmaktan geçer. Aileler, çocuklarına; 'Başarılı da olsan, başarısız da olsan, senin arkandayız. Şu veya bu okula gitmen sana olan sevgimizi, desteğimizi, bağımızı etkilemeyecek.' mesajını doğrudan vermeli ve davranışlarla da göstermeliyiz. İşte bunu sınavın yaklaştığı şu günlerde göstermenin bir yolu da sınav konusunu gereğinden fazla gündeme getirmemektir."

Konuk, yeme-içme uyku düzeninin dikkat edilmesi ve aşırı motivasyondan ya da hiç motive olamama durumlarından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Sınav kaygısına da değinen Konuk, "Kaygıyı artıran başkaca sebepler varsa onlar ortadan kaldırılmalı. Lüzumsuz biçimde sınava günler kala performans artıracağı ümidiyle ilaç veya takviye gıdalar kullanma yoluna gidilmemeli. Böyle durumların yarardan çok zararı olacağı açıktır. Kararında, dozunda bir kaygı normal olanıdır. Ne az ne fazla. Az kaygı da çok kaygı da performansı olumsuz etkiler." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ruh sağlığı, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'ye girecek öğrencilere 'rutinlerini değiştirmeme' tavsiyesi - Son Dakika


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