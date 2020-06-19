LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz otobüs - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınava giren tüm öğrencilerin, belediye otobüslerini ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının belli bir süre ara verdiklerini, öğrencilerin bu süre de LGS'ye evlerinde hazırlanmak zorunda kaldıklarını anımsatan Ekicioğlu, ilk kez böylesine olağanüstü bir dönemde öğrencilerin sınavlara gireceklerini aktardı.

Toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları ile öğrencilere sınav gününde destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Bu sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Sınav başarısı, hayat başarısı olmadığının bilinmesi gerekir. Öğrencilerimize bu konuda sonuna kadar destek olmalıyız. LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı temenni ediyor, başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olması

için bin bir fedakarlıkla emek veren öğretmenlerimize ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum. Sınav günü toplu taşıma araçlarından öğrencilerimiz ücretsiz faydalanacaklardır."