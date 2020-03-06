LGS'ye hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel LGS'ye hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti - Son Dakika

LGS'ye hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti

6 saat önce

Suşehri ilçesinde, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti, System.String[]

Suşehri ilçesinde, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.


Suşehri Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Volkan Karadağ ve yönetimi, bu yıl LGS'ye katılacak 8. sınıf öğrencilerine motivasyon ziyaretlerine başladı.


Suşehri TOKİ Kösedağ İlköğretim Okulunda LGS'ye hazırlanan öğrencileri ve özel eğitim öğrencilerini ziyaret eden Karadağ ve yönetimi, öğrencilerle bir süre sohbet edip, sınava hazırlıkta moral ve motivasyonun öneminden bahsetti.


Suşehri'nin eğitim alanında özverili olduğunu belirten Karadağ, bu konuda büyük çaba sarf eden öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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