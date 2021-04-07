LGS'ye kısa bir süre kaldı; kaygıyı önlemede ailelere büyük görev düşüyor - Son Dakika

LGS'ye kısa bir süre kaldı; kaygıyı önlemede ailelere büyük görev düşüyor

07.04.2021 17:23
LGS'ye kısa bir süre kaldı; kaygıyı önlemede ailelere büyük görev düşüyor, System.String[]

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, "LGS hazırlık sürecinde kaygının kontrol altında tutulabilmesi için ailenin yaklaşımı oldukça önemli" dedi.

LGS bu yıl 6 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava yaklaşık 2 ay gibi kısa bir zaman kala kaygının son derece normal bir duygu olduğunu ifade eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, "Yoğun kaygı yaşayan öğrencilerimizin aileleri, okullarındaki rehber öğretmenlerinden destek almalı" diye konuştu.

"KIYASLAMA KAYGIYI ARTIRIR"

Gülşen Aksu, ailelere LGS süreci için önerilerini şöyle aktardı:

"Aileler sınav sonucunun değil öğrencinin sınav süreci boyunca gösterdiği çaba ve emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler. Sonuca odaklanan çocuk hırslı, sürece odaklanan çocuk azimli olacaktır. Ergenlik döneminde sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerin duygularında iniş çıkışlar gözlemlenebilir. Böyle durumlarda onların duygularını anlamaya çalışmak destek olmanın ilk adımıdır. Özellikle ebeveynleri tarafından anlaşıldıklarını hisseden çocuklar aileleri ile pozitif ilişkiler kurarlar. Deneme sınav sonuçlarını değerlendirirken yapılan yanlışlarla ilgili yargılayıcı olmadan, kazanım eksikliğinin nasıl giderilmesi gerektiği ile ilgili hedeflerler belirlenmeli. Her çocuk özel ve biriciktir. Bu sebeple çocukların başkalarıyla kıyaslanması doğru değildir. Kıyaslama kaygıları artırır. Bu sebeple başkalarıyla kıyaslamadan kendi potansiyeli doğrultusunda gerçekçi, ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olmalıdır. Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır. Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine güveni artar."

"KONTENJAN DAĞILIMLARI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI"

Liseye Geçiş Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülşen Aksu, okulların kontenjan dağılımlarını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda bu yıl bir azalma söz konusu olduğunu belirterek "Sınav müfredatında bu yıl konu ayrımı yapılmayacak. 2020 LGS'de öğrencilerimiz sadece 1. dönem müfredatından sorumluyken bu yıl tüm 8. sınıf müfredatından sorumlu olacaklar. Türkçe branşı ise Dil Bilgisi konu ve kazanımlarından muaf tutulacak" ifadelerini kullandı.

"SORULARIN KAT SAYILARI AYNI"

Gülşen Aksu, soru sayıları, süresi ve kat sayıların geçen yıl ile aynı olduğunu belirterek, "Türkçe Matematik ve Fen Bilimleri branşlarının kat sayıları 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının kat sayıları ise 1'dir" dedi.


LGS'ye kısa bir süre kaldı; kaygıyı önlemede ailelere büyük görev düşüyor
LGS'ye kısa bir süre kaldı; kaygıyı önlemede ailelere büyük görev düşüyor

milli eğitim bakanlığı, Haziran, Gülşen, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LGS'ye kısa bir süre kaldı; kaygıyı önlemede ailelere büyük görev düşüyor - Son Dakika


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