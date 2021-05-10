LGS'ye sayılı günler kala önemli uyarı: Sakinliğini koruyan kazanır - Son Dakika

Türkiye genelinde bu yıl 8. sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sınava girmesi bekleniyor. Sınav öncesi öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, "Sınav pratiği ne kadar artarsa öğrenci zamanı kullanma ve heyecanını yenme konusunda rahat eder. Sakinliğini koruyan kazanır" dedi.

Türkiye genelinde bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin LGS'ye girmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 Liselere Geçiş Sınavı'yla birlikte öğrenci alacak olan okulların listesine göre, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü 09.30'da başlayacak. Birinci oturum (sözel bölüm) 10.45'te bitecek. 45 dakika aradan sonra 11.30'da ikinci oturum (sayısal bölüm) başlayacak ve 12.50'de bitecek. Bu sene de öğrenciler geçen yılki gibi pandemiden dolayı kendi okullarında sınava girecekler.

Yoğun sınav maratonunda sona yaklaşırken, sürecin başarıyla tamamlanması için İSTEK Okulları Sınav Koordinatörü Murat Aslanoğlu ve İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, adaylara çok önemli önerilerde bulundu. Murat Aslanoğlu, Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu-2021'de yer alan LGS'de yer alacak konular ve soru sayıları ile ilgili bilgi verdi. Aslanoğlu, "8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı gün iki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak" dedi.

Öğrencilerin tüm branşlarda 8. sınıf birinci ve ikinci dönem müfredatının tamamından sorumlu olacağını belirten Murat Aslanoğlu, "Sadece Türkçe dersinin sınav konularında bu sene bir düzenleme yapıldı. 8. sınıf müfredatındaki dilbilgisi konuları bu sene sınav kapsamından çıkarıldı" uyarısında bulundu.

BRANŞLAR BAZINDA SINAV TAKTİKLERİ

İSTEK Okulları Sınav Koordinatörü Murat Aslanoğlu branşlar bazında öğrencilere şu taktikleri verdi:

"Türkçe; soru köklerindeki 'vardır', 'yoktur', 'değildir', 'farklıdır" ifadelerine dikkat edin. Paragraf sorularında önce soruyu, sonra paragrafı okuyun ve anahtar kelimelere dikkat edin. Olumsuz soru köklü sorularda seçeneklerle paragraf içindeki bilgileri eşleştirin. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük, soruları yorumlarken, kendi düşüncenize göre değil verilen bilgiye göre hareket edin. "Egemenlik", "egemen devlet", "bağımsız devlet", "milli irade" vb. kavramları sorularda doğru eşleştirin. Soru kökünü fark ederek sorunun sizden ne istediğini anlayın. Din kültürü ve ahlak bilgisi, sorularda günlük hayatta kullanılmayan "ihsan, takva, müşrik vb." kelimelerin anlamlarına sınav öncesi bir kez daha bakın. İngilizce, pasta, sütun grafiklerini doğru yorumlamak için eş anlamlı kelimeleri iyi tespit edin. Ünitelere ait kelimeleri ezberleyin. Tüm sorularda ve özellikle uzun metin içeren sorularda metinden ya da diyalogdan önce soru kökünü doğru okuyun. Matematik, zor veya oyalayıcı sorular yerine size kolay gelen sorulardan başlayın. Kolay sorular bitince zor sorulara geçin. Uzun soru bilgi içerir, korkmayın. Soru köklerindeki "az", "en çok", "tam sayı", "doğal sayı", "irrasyonel-rasyonel sayı", "olabilir", "olamaz" ifadelerine dikkat edin. Fen bilimleri; sınavda ayırt edici, bilgi ve yorum becerisini ölçen sorular ile tablo, grafik okuma, deney düzeneği gibi görsel ve bilgi içerikli sorular olacak. Sorularda verilen bilgileri iyi anlayarak zamanı da iyi kullanarak soruları dikkatle okuyun."

"SAKİNLİĞİNİ KORUYAN KAZANIR"

İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, "Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler, 'zaman çok daraldı, eksik konuları bitirmem lazım' diyor. Paniklemeyin, birçok öğrenci sizin gibi düşünüyor. Bugüne kadar konuların bitmiş olduğu düşünülürse, bundan sonrası bol tekrar ve deneme sınavları ile bilgiyi tazeleme ve mümkün olduğunca farklı soru çözümü ile geçirilmelidir. Sınav pratiği ne kadar artarsa öğrenci zamanı kullanma ve heyecanını yenme konusunda rahat edecektir. Sakinliğini koruyan kazanacak" diyerek tavsiyede bulundu.

LGS HAZIRLIK SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar sınava hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Her gün kitap okumak, düzenli olarak ders çalışmak, günlük tekrar yapmak, konuları yüzeysel değil derinlemesine öğrenmek, farklı kaynaklardan test çözmek (mantık ve muhakeme becerilerini ölçen testlerden), sınavda süre problemi yaşamamak adına test çözerken zaman tutarak çözmek ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmak, LGS'deki geçmiş yıl sorularını ve MEB'in örnek sorularını mutlaka çözmek, anlaşılmayan konu ya da soruları muhakkak öğretmenlere sorarak doğrusunu öğrenmek, eski konuları unutmamak için konuları sık sık tekrar etmek."

"OLUMSUZ KONUŞMALARDAN UZAK DURUN"

Sibel Turan Pelivan, adayların sınav haftası yapmaları gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Deneme sınav sayısını artırılmalı, her zamanki saatte yatıp, kalkılmalı, uyku kaçırıcı ilaç ve içecekler kullanılmamalı, sınavla ilgili olumsuz konuşmalardan uzak durulmalı."

SINAV HAZIRLIĞINDA AİLENİN ROLÜ

Sınav hazırlığında öğrenciler olduğu kadar ailelere de iş düştüğünü hatırlatan Pelivan, "Koşula bağlı olmaksızın (başarılı olursan-uslu olursan vb.) sevgi ve saygı gören çocuğun özgüven ve motivasyonu yüksek olacağı unutulmadan ailenin koşulsuz sevgi ve kabul gördüğü çocuğa hissettirilmeli" dedi.

Sibel Turan Pelivan çocuğun gerçek potansiyeli göz önünde bulundurularak hedeflerin potansiyeline uygun belirlenmesi gerektiğini belirterek ailenin çocuğun çabasını fark ve takdir etmesi gerektiğinin altını çizdi.