LGS'ye sayılı günler kala uzmanından tavsiyeler

Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulundu. Sınav sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Aslanoğlu, soru sayıları, konu kapsamları ve sınav oturumlarının sürelerinin geçmiş yıllarla aynı olduğunu söyledi.

İSTEK Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu sınava girecek öğrenciler için çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Aslanoğlu, LGS sınavı öncesi son detaylarını özetleyerek "Öğrenciler sınav binasına girerken yanlarında sadece kimlik belgesi, kurşun kalem, silgi ve etiketi çıkarılmış su şişesi olmasına izin verilecek. Bunun haricinde küpe, kolye gibi herhangi bir takı, cep telefonu, kulaklık gibi haberleşme araçları kağıt, defter gibi herhangi bir materyalle girilemeyecek" dedi.

LGS'YE KISA BİR SÜRE KALA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Murat Aslanoğlu, öğrencilerin sınavda süre problemi yaşamaması adına test çözerken zaman tutulmasının ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu belirten Aslanoğlu, "Kalan günlerde her gün sınavla gerçek zamanlı bir deneme çözmek, eğer bakılmadıysa geçmiş yılın sorularına ve MEB'in örnek sorularına bakmak, anlaşılmayan konu ya da soruları öğretmenlere sorarak doğrusunu öğrenmek öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli konulardır" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR SINAV HAFTASI NE YAPMALI?

Aslanoğlu öğrencilere sınav haftası ile ilgili şu önerilerde bulundu:

"Sınava girecek kişiler için sınav öncesi ve sınav günü beslenme içeriğinin doğru tercih edilmesi çok önemlidir. Şimdiye kadar yemediğiniz bir besini sınavdan bir gün önce ya da sınav günü asla tercih etmemeliyiz. Çok yağlı, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, yağ dengeli hafif gıdalar tercih edilmeli, mümkünse sınav öncesi dışarda yemek yerine evde pişen yemekleri tercih etmeliyiz. Dışarıda yemeye mecbur kalınırsa çabuk bozulabilen açık yiyecekler ve mayonezli, soslu, tavuk içeren riskli gıdalardan kaçınmalıyız"

"Sınav haftası adayların kalan zamanı doğru kullanması önemlidir. Deneme sınav sayısını arttıranlar, sınavda da süreyi doğru kullanır. Sınav yaklaşırken alıştığınız saatte yatıp, kalkmalısınız. Uyku saatlerinizi değiştirmeyin. Olumsuz konuşmalardan uzak durun. Uyku kaçırıcı ilaç ve içeceklerden, sınavla ilgili olumsuz konuşmalardan uzak durun. Nüfus cüzdanı, kalem, silgi, kalemtıraş gibi sınav evrakları ve araç gereçlerinizi sınavdan önceki akşam hazırlayın."

SINAV SALONUNDA DiKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aslanoğlu, sınav salonunda dikkat edilmesi gerekenleri ise "Sınav yerine ne çok erken ne de geç gidin, 30 dakika önce okulda bulunmanız yeterli olacaktır. Sizin için düzenlenmiş olan optik formdaki kimlik bilgilerinizi mutlaka kontrol edip. Herhangi bir hata varsa salon görevlilerine bildirin. Kitapçığı hızlıca gözden geçirip eksik sayfa olup olmadığına bakın, kitapçık türünü kodlamayı unutmayın. Alıştığınız bir kodlama sistemi varsa sınav anında değiştirmeyin. Kaydırma riski yüksek olduğu için toplu kodlama yapmaktan kaçının. Testlere ayrılan süreleri aşmamak için zamanı kontrol edin. Bilmediğiniz soruyu boş bırakın, unutmayın 3 yanlış, 1 doğruyu götürüyor" şeklinde sıraladı.