Son Dakika Haberleri: LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika Güncel Haber

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak

1 saat önce

LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:07 Kaynak: AA
LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:21:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]