LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu...
1 saat önce
LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.
LGS Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01 Kaynak: AA
yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.
LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar