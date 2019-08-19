Son Dakika Haberleri: LGS yerleştirmeleri için nakil komisyonlarına başvurular başladı
Son Dakika Güncel Haber

LGS yerleştirmeleri için nakil komisyonlarına başvurular başladı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak.

LGS yerleştirmeleri için nakil komisyonlarına başvurular başladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak.
MEB tarafından açıklanan LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti.
LGS yerleştirme takvimine göre, boş kalan kontenjanlara, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, bugünden itibaren alınmaya başladı.
Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek.
MEB, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı
Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:55:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS yerleştirmeleri için nakil komisyonlarına başvurular başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]