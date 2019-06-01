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LGS yolunda kaza: 4 yaralı

1 saat önce

LGS yolunda kaza: 4 yaralıAKSARAY - Aksaray'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

LGS yolunda kaza: 4 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi ile Esmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet D.'nin kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Ö. ve Feyza Ç. yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılardan Nisa Ö., LGS kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.
LGS yolunda kaza: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Aksaray, LGS, 3. Sayfa
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