LGS yolunda kaza: 4 yaralı
1 saat önce
LGS yolunda kaza: 4 yaralıAKSARAY - Aksaray'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
LGS
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
yolunda kaza: 4 yaralı
AKSARAY - Aksaray
'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray'ın Eskil
ilçesi ile Esmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya
köyü yakınlarında, Servet D.'nin kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Ö. ve Feyza Ç. yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılardan Nisa Ö., LGS kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.
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