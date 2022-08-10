Tibet'in Merkezi Lhasa'da Şehir Çapında Kovid-19 Testleri Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tibet'in Merkezi Lhasa'da Şehir Çapında Kovid-19 Testleri Başlatıldı

10.08.2022 14:35
Tibet'in Merkezi Lhasa'da Şehir Çapında Kovid-19 Testleri Başlatıldı

LHASA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da, kentte 18 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Pazartesi gecesi şehir çapında nükleik asit testi başlatıldı.

LHASA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da, kentte 18 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Pazartesi gecesi şehir çapında nükleik asit testi başlatıldı. Pozitif testler ve virüs gen dizileme sonuçları üzerindeki analize göre, mevcut salgına Omicron alt varyantı BA.2.76 neden oldu. Lhasa Belediye Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Yan Zhouzhong Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Lhasa'da şimdiye kadar bir bölgenin Kovid-19 için yüksek riskli ve 15 bölgenin de orta riskli olarak belirlendiğini söyledi. Lhasa'daki yüksek ve orta riskli alanlar şu anda statik yönetim altında. Şehirde, barlar, karaoke barları, internet kafeler ve diğer halka açık toplanma yerleri geçici olarak kapatıldı. Potala Sarayı, Norbulingka ve Tibet Müzesi gibi şehirdeki turistik noktalardaki hizmetler de Salı gününden itibaren askıya alındı.

YORUMLAR
500
Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak Tayvan'da muhalefetteki Milliyetçi Parti heyeti, Çin'i ziyaret edecek Tayvan'da muhalefetteki Milliyetçi Parti heyeti, Çin'i ziyaret edecek
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet'in Merkezi Lhasa'da Şehir Çapında Kovid-19 Testleri Başlatıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tibet'in Merkezi Lhasa'da Şehir Çapında Kovid-19 Testleri Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement