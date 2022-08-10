Tibet'in Merkezi Lhasa'da Şehir Çapında Kovid-19 Testleri Başlatıldı

LHASA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da, kentte 18 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Pazartesi gecesi şehir çapında nükleik asit testi başlatıldı. Pozitif testler ve virüs gen dizileme sonuçları üzerindeki analize göre, mevcut salgına Omicron alt varyantı BA.2.76 neden oldu. Lhasa Belediye Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Yan Zhouzhong Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Lhasa'da şimdiye kadar bir bölgenin Kovid-19 için yüksek riskli ve 15 bölgenin de orta riskli olarak belirlendiğini söyledi. Lhasa'daki yüksek ve orta riskli alanlar şu anda statik yönetim altında. Şehirde, barlar, karaoke barları, internet kafeler ve diğer halka açık toplanma yerleri geçici olarak kapatıldı. Potala Sarayı, Norbulingka ve Tibet Müzesi gibi şehirdeki turistik noktalardaki hizmetler de Salı gününden itibaren askıya alındı.