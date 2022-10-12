Tibet, Son 10 Yılda Tüketim Harcamalarında Çift Haneli Büyüme Kaydetti

LHASA, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi yetkilileri Salı günü, bölge sakinlerinin artan gelirleri sayesinde son 10 yılda kişi başına tüketim harcamalarının hızla arttığını açıkladı.

Bölgesel istatistik bürosu başkanı Sonam Tashi'nin konuyla ilgili basın toplantısında verdiği bilgilere göre, bölgede, kent sakinlerinin kişi başına tüketim harcaması, son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 10,8 oranında artarak 2021'de 28.159 yuana (yaklaşık 3.960 ABD doları) ulaşırken, kırsal kesimde yaşayanların tüketim harcaması ise son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 15,2 artışla 10.577 yuana ulaştı.

Sonam Tashi'ye göre 2021'de Tibet'teki her 100 hanede 38,9 özel araç, 92 çamaşır makinesi ve 200'den fazla cep telefonu bulunuyordu.

Artan tüketim harcamaları, esas olarak bölge sakinlerinin son 10 yılda artan gelirlerinin bir yansıması olarak görülüyor.