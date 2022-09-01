Çin'in Doğusundaki Dachen Adaları Yeşil Enerjiyle Kalkınıyor

Li Zishuo, Li Liuying ve Cheng Lu

HANGZHOU, 1 Eylül (Xinhua) -- Turkuaz suları, yemyeşil ormanları ve ağız sulandıran deniz ürünleri dışında birçok turisti Doğu Çin Denizi'ndeki Dachen adalarına çeken bir başka şey de tamamen elektrikle çalışan bir otel. Youjia otelinin sahibi 60 yaşındaki Shi Zhaorong, otelin yemek pişirme ve aydınlatmadan ısıtma ve klimaya kadar tüm enerjisini tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş elektrikle sağladığını söylüyor. Dachen'de beş yıl kadar önce aile yanında konaklama işini başlatan Shi, "Youjia'da bir gecelik konaklama uyaklaşık 870 gram standart kömür tüketiminden tasarruf sağlayabilir" diyor. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinin Jiaojiang bölgesine bağlı Dachen asıl olarak iki adadan oluşuyor.

2019 yılına kadarki süreçte adada her şey çok farklıymış. Shi'nin aile yanında kalma işinin fonksiyonlarının çoğunluğu, tanklar içerisinde depolanan ve karadan 50 km'den fazla uzaklıkta bulunan Jiaojiang bölgesinden adalara sevk edilen sıvılaştırılmış gazla sağlanıyormuş. Shi o günleri, "Bölgeyi kötü hava vurduğunda veya adadaki gaz stokları tükendiğinde yemek pişirme, banyo yapma ve aydınlatma için gerekli enerjiden yoksun kalırdık" diye anlatıyor. Shi, 2019 yılında yerel elektrik departmanının desteğiyle, kullandığı enerjiyi gazdan elektriğe döndürmeye başlamış. Shi, "Elektrik sadece hizmet kalitemizi iyileştirmekle kalmadı, işletme maliyetlerimizi de yüzde 20 düşürdü" diyor. Bu dönüşümün verim sağladığı kanıtlanmış ve bunu takiben birçok aile yanında konaklama işini de beraberinde getirmiş. Şu an itibarıyla Dachen'de toplam 17 kadar tam elektrikli otel bulunuyor ve bunlar adaların sıfır-karbon dönüşümüne katkıda bulunuyor. Karbon emisyonlarını azaltmak sıfır karbon hedefine ulaşılması açısından kritik öneme sahip, ancak Dachen daha da ileri gitmiş. Vızır vızır işleyen elektrikli otobüsler ve paylaşımlı bisikletlerin yanında yılda ortalama 60 milyon kilovat-saatten fazla elektrik üretebilen 34 rüzgar türbini adaya giden turistlerin dikkatini çekiyor.

Saniyede ortalama 6,8 metre yıllık rüzgar hızına sahip adalar, rüzgar enerjisi kaynakları bakımından zengin. Dachen'de bu yılın Temmuz ayında, rüzgar türbinleriyle üretilen elektriği dönüştürüp hidrojen olarak depolayabilen ve ihtiyaç olduğunda hidrojeni elektrik ve ısıya geri dönüştüren kapsamlı bir hidrojen enerjisi kullanımı uygulama projesi işletmeye alındı. Çin Devlet Elektrik Şebekesi Bünyesindeki Zhejiang Elektrik Şirketi'ne bağlı Taizhou enerji tedarik şirketi çalışanı Zhang Chi, "Proje, suyu elektroliz etmek ve bu süreçten hidrojen elde etmek için adalarda bol miktarda bulunan rüzgar enerjisini kullanıyor" diyerek şunu ekledi: "Sürecin tamamında hiç karbon emisyonu yok, bu nedenle de yüksek teknolojili ve çevre dostu bir teknoloji." Hidrojen kullanma sistemi taşınabilir bir güç kaynağı olarak görülebilir. Zhang, adalarda elektrik tüketiminin ve elektrik şebekesinde bakım çalışmalarının en yoğun olduğu dönemde hidrojenin, enerji talebini karşılamak için elektriğe dönüştürülebileceğini belirtiyor. Dachen Kasabası yetkililerinden Wang Ning, "1950'lerde bir grup genç, çorak toprakları ekip biçmek için Dachen'e ayak bastı ve şimdi aynı yılmaz ruha sahip adalılar, adalarını daha çevre dostu ve sürdürülebilir kılmak için yeni bir çığır açıyorlar" dedi.