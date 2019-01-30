Son Dakika Haberleri: Liam Hemsworth ve Miley Cyrus Hazırlıksız Evlenmiş!

Liam Hemsworth ve Miley Cyrus Hazırlıksız Evlenmiş!

2 saat önce

Liam Hemsworth, aile üyelerinden ve arkadaşlardan oluşan küçük bir grup eşliğinde mütevazı bir törenle evlendiklerini söyledi.

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Liam Hemsworth, aile üyelerinden ve arkadaşlardan oluşan küçük bir grup eşliğinde mütevazı bir törenle evlendiklerini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:00 

Liam Hemsworth, Magazin
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