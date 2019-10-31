Son Dakika Haberleri: Liam Neeson ile Özgür Teke'nin sürpriz buluşması!
Son Dakika Magazin Liam Neeson ile Özgür Teke'nin sürpriz buluşması!

Liam Neeson ile Özgür Teke'nin sürpriz buluşması!

34 dakika önce

2012 yılında İstanbul'da çekilen "Taken 2" filminde başrolü üstlenen Neeson'ın yanına giden Teke onunla kısa bir video çekti.

Liam Neeson ile Özgür Teke'nin sürpriz buluşması!, System.String[]

2012 yılında İstanbul'da çekilen "Taken 2" filminde başrolü üstlenen Neeson'ın yanına giden Teke onunla kısa bir video çekti. Oyuncu, Neeson'ın "Taken 2" filmindeki meşhur repliği "Seni takip etmem, peşine düşmem. Ama bırakmazsan, seni ararım, bulurum ve seni öldürürüm"ü tekrar ettiği videoyu Instagram'ında takipçileriyle paylaştı.

İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:12 
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