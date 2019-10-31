Liam Neeson ile Özgür Teke'nin sürpriz buluşması!
34 dakika önce
2012 yılında İstanbul'da çekilen "Taken 2" filminde başrolü üstlenen Neeson'ın yanına giden Teke onunla kısa bir video çekti.
2012 yılında İstanbul'da çekilen "Taken 2" filminde başrolü üstlenen Neeson'ın yanına giden Teke onunla kısa bir video çekti. Oyuncu, Neeson'ın "Taken 2" filmindeki meşhur repliği "Seni takip etmem, peşine düşmem. Ama bırakmazsan, seni ararım, bulurum ve seni öldürürüm"ü tekrar ettiği videoyu Instagram'ında takipçileriyle paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:12
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