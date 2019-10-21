Liam Payne: 'One Direction beni az daha öldürüyordu!'
3 dakika önce
Liam Payne, grubun etrafında dönen dünyanın dışındaki her şeyi gözden kaçırdığını itiraf etti.
Liam Payne, grubun etrafında dönen dünyanın dışındaki her şeyi gözden kaçırdığını itiraf etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01
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