Son Dakika Haberleri: Liam Payne: 'One Direction beni az daha öldürüyordu!'
Son Dakika Magazin Liam Payne: 'One Direction beni az daha öldürüyordu!'

Liam Payne: 'One Direction beni az daha öldürüyordu!'

3 dakika önce

Liam Payne, grubun etrafında dönen dünyanın dışındaki her şeyi gözden kaçırdığını itiraf etti.

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Liam Payne, grubun etrafında dönen dünyanın dışındaki her şeyi gözden kaçırdığını itiraf etti.

Liam Payne: 'One Direction beni az daha öldürüyordu!'

Liam Payne, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01 
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