Liberman'dan "Gazze'ye yardımlara devam etmeye ikna için Mossad Başkanı Katar'a gitti" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liberman'dan 'Gazze'ye yardımlara devam etmeye ikna için Mossad Başkanı Katar'a gitti' iddiası - Son Dakika

Liberman'dan "Gazze'ye yardımlara devam etmeye ikna için Mossad Başkanı Katar'a gitti" iddiası

16 dakika önce

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Avigdor Liberman, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in Katar'a giderek bu ülkeden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı maddi yardımlara devam etmesini istediğini iddia etti.

Liberman'dan

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Avigdor Liberman, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in Katar'a giderek bu ülkeden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı maddi yardımlara devam etmesini istediğini iddia etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Liberman, Cohen ile İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden sorumlu "Güney Komutanlığı" komutanı General Herzi Halevi'nin yaklaşık 2 hafta önce Katar'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun isteği doğrultusunda Cohen ve Halevi'nin Katar'a gittiğini ileri süren Liberman, "Gittiler ve 30 Mart'tan sonra da Hamas'a para göndermeye devam etmeleri için Katarlılara yalvardılar. Katarlılar 30 Mart'tan sonra para göndermeyi durduracaklarını söylemişlerdi." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İsrail Evimiz Partisi lideri olan Liberman'ın sözlerine ilişkin Netanyahu kanadından açıklama yapılmadı.

Katar, İsrail ablukası nedeniyle ekonomisi her geçen gün kötüye giden Gazze Şeridi'nde geçen yıl başta maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik olmak üzere 150 milyon dolardan fazla yardımda bulunmuştu.

Uluslararası basın, bu yılın ilk ayında da Gazze'de ekonomik gücü yetersiz olan 70 bin aileye yaptığı 100 dolarlık nakdi yardımını devam ettiren Doha yönetiminin, yardımları gelecek ay sonlandıracağını yazmıştı.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze'de işsizlik her geçen gün giderek artarken, bölgenin ekonomisi de zor günlerden geçiyor.

İsrail, Mossad, Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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