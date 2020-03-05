Liberman'ın partisinden Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısına destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liberman'ın partisinden Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısına destek açıklaması - Son Dakika

Liberman'ın partisinden Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısına destek açıklaması

6 saat önce

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Binyamin Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısının meclise gelmesi halinde destek vereceklerini duyurdu.

Liberman'ın partisinden Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısına destek açıklaması, System.String[]

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Binyamin Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısının meclise gelmesi halinde destek vereceklerini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, hakkında dava açılan bir milletvekiline hükümeti kurma görevinin verilmesini engelleyecek yasa tasarısını İsrail Evimiz'in destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir başbakanın en fazla iki dönem görev yapmasını öngören yasa tasarısının meclise sunulması halinde evet oyu vermeye hazır oldukları ifade edildi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın, hakkında dava açılan bir milletvekiline koalisyon hükümetini kurma görevi verilmesini yasaklayan bir yasa tasarısını meclise getirmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Bu haberlerin ardından mecliste kilit role sahip Liberman'ın partisinin tavrı merak konusu olmuştu.

Söz konusu yasa tasarısının mecliste kabul edilmesi halinde 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılan Netanyahu, seçimi önde tamamlamasına rağmen hükümeti kurmakla görevlendirilemeyecek.

Meclisteki dağılım Netanyahu'nun aleyhine

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçimlerin kesin sonuçları henüz açıklanmazken, yüzde 99'u sayılan oylara göre Netanyahu'nun partisi Likud, 36 milletvekiliyle yarışı önde götürüyor. Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili gönderdi.

Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekili çıkarırken, Mavi-Beyaz'ın önderliğindeki sol blok 40 sandalyede kaldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 milletvekiliyle meclisin en büyük üçüncü grubu olurken, Liberman'ın partisi 7 milletvekili çıkararak mecliste kilit role sahip oldu.

Mevcut tablo göz önüne alındığında Netanyahu'ya destek veren milletvekili sayısı 58'de kalırken, karşı grupta 62 milletvekili bulunuyor.

Bu nedenle yasa tasarısının meclise gelmesi halinde Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurarak başbakanlık koltuğunu koruma hayali suya düşebilir.

Netanyahu'nun davası 17 Mart'ta başlıyor

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşması 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılacak.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı 83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:52:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liberman'ın partisinden Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısına destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]