Liberman'ın partisinden Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısına destek açıklaması - Son Dakika

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Binyamin Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısının meclise gelmesi halinde destek vereceklerini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, hakkında dava açılan bir milletvekiline hükümeti kurma görevinin verilmesini engelleyecek yasa tasarısını İsrail Evimiz'in destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir başbakanın en fazla iki dönem görev yapmasını öngören yasa tasarısının meclise sunulması halinde evet oyu vermeye hazır oldukları ifade edildi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın, hakkında dava açılan bir milletvekiline koalisyon hükümetini kurma görevi verilmesini yasaklayan bir yasa tasarısını meclise getirmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Bu haberlerin ardından mecliste kilit role sahip Liberman'ın partisinin tavrı merak konusu olmuştu.

Söz konusu yasa tasarısının mecliste kabul edilmesi halinde 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılan Netanyahu, seçimi önde tamamlamasına rağmen hükümeti kurmakla görevlendirilemeyecek.

Meclisteki dağılım Netanyahu'nun aleyhine

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçimlerin kesin sonuçları henüz açıklanmazken, yüzde 99'u sayılan oylara göre Netanyahu'nun partisi Likud, 36 milletvekiliyle yarışı önde götürüyor. Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili gönderdi.

Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekili çıkarırken, Mavi-Beyaz'ın önderliğindeki sol blok 40 sandalyede kaldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 milletvekiliyle meclisin en büyük üçüncü grubu olurken, Liberman'ın partisi 7 milletvekili çıkararak mecliste kilit role sahip oldu.

Mevcut tablo göz önüne alındığında Netanyahu'ya destek veren milletvekili sayısı 58'de kalırken, karşı grupta 62 milletvekili bulunuyor.

Bu nedenle yasa tasarısının meclise gelmesi halinde Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurarak başbakanlık koltuğunu koruma hayali suya düşebilir.

Netanyahu'nun davası 17 Mart'ta başlıyor

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşması 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılacak.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.