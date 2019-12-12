Liberman, siyaseti bırakması halinde Netanyahu'ya destek olacağını açıkladı - Son Dakika
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Liberman, siyaseti bırakması halinde Netanyahu'ya destek olacağını açıkladı

6 saat önce

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, siyaseti bırakması halinde yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun affedilmesini destekleyeceğini açıkladı.

Liberman, siyaseti bırakması halinde Netanyahu'ya destek olacağını açıkladı, System.String[]

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, siyaseti bırakması halinde yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun affedilmesini destekleyeceğini açıkladı.

Başbakan Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine açıklamalarda bulunan Liberman, "Af karşılığında onurlu bir emeklilik." ifadesini kullandı.

Netanyahu veya herhangi bir başbakanı hapiste görmeyi arzulamadığını söyleyen Liberman, açıklamasında Netanyahu'yu işaret ederek, "Artık bir yük haline geldi. Herkes, ona onurlu bir şekilde emekli olma fırsatı vermeye hazır. Bu af konusu parlamentoya sunulduğunda herkesin onaylayacağından hiçbir şüphem yok." dedi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Netanyahu'nun iddianamesini 2 Aralık'ta İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e göndermişti.

Talep etmesi halinde Netanyahu'nun en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusunda bulunması gerekiyor.

Netanyahu dokunulmazlık talebinde bulunup bulunmayacağına ilişkin henüz rengini belli etmese de mevcut aritmetik nedeniyle İsrail Meclisinin olası başvuruyu kabul etmesi zor görünüyor.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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