Son Dakika Haberleri: Liberman, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı
Son Dakika Güncel Liberman, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı - Son Dakika

Liberman, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı

6 saat önce

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclise dokunulmazlık başvurusu yapması halinde buna karşı çıkacaklarını söyledi.

Liberman, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı, System.String[]

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclise dokunulmazlık başvurusu yapması halinde buna karşı çıkacaklarını söyledi.

Mecliste parti yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Liberman, Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kararın mahkeme tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu hakkındaki iddialara ilişkin halkın sadece mahkeme kararını kabul edebileceğini, konunun mecliste çözülmeye çalışılmasının toplumun sisteme olan güvenini sarsacağını dile getiren Liberman, "Umarım bu sürecin sonunda Başbakan Netanyahu, kar gibi temize çıkar ancak bunun olabileceği tek yer mahkemedir." ifadesini kullandı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Yasalar gereği, Netanyahu, Başsavcı'nın kararından itibaren 30 gün içinde dokunulmazlık için meclise başvurma hakkına sahip.

İsrail Başbakanı'nın dokunulmazlık başvurusu yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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