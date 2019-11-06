Son Dakika Haberleri: Libertadores Kupası finalinin yeni yeri belli oldu
Son Dakika Spor Libertadores Kupası finalinin yeni yeri belli oldu

Libertadores Kupası finalinin yeni yeri belli oldu

6 saat önce

BUENOS Şili'nin ev sahipliği yapacağı Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinin, ülkede 3 haftadır süren şiddetli protestolar nedeniyle Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

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BUENOS Şili'nin ev sahipliği yapacağı Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinin, ülkede 3 haftadır süren şiddetli protestolar nedeniyle Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de devam eden şiddetli protestolar, geçen hafta iptal edilen iki uluslararası zirvenin ardından başkent Santiago'da oynanması planlanan Libertadores Kupası final maçını da kaybettirdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şili'deki protestolar nedeniyle, futbolcuların ve taraftarların güvenliği göz önüne alınarak, Libertadores Kupası final maçının 23 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve CONMEBOL tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde, Arjantin'in köklü klüplerinden River Plate ile Brezilyalı ekip Flamengo, Lima'daki Monumental Stadyumu'nda, 23 Kasım'da (TSİ) 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Geçen yıl, iki Arjantinli ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te oynanması planlanan Libertadores Kupası finali, maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine ertelenmiş ve karşılaşmanın oynanacağı yer değişmişti.

Şili'de iki haftadan fazla bir süredir devam eden protestolar nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi de iptal edilmişti.

Güney Amerika, Şili, Lima, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:32 Kaynak: AA
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