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Libertadores Kupası Flamengo'nun

6 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nı, finalde River Plate'yi 2-1 yenen Flamengo kazandı.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nı, finalde River Plate'yi 2-1 yenen Flamengo kazandı.

Libertadores Kupası'nın 60 yıllık geçmişinde ilk kez bir final maçında Brezilya'dan Flamengo ve Arjantin'den River Plate takımları karşı karşıya geldi.

Güvenlik sebebiyle Şili'den alınarak Peru'ya verilen final maçı Monumental de Lima Stadı'nda oynandı.

River Plate karşılaşmanın 14. dakikasında Santos Borre'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Flamengo 89. dakikada Gabriel Barbosa ile skora beraberliği getirdi.

"Gabigol" lakaplı Brezilyalı futbolcu Barbosa, karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirip, Flamengo'ya kupayı kazandırdı.

Maçın son dakikasında Barbosa ve River Plate'den Exequiel Palacios kırmızı kart gördü.

23 yaşındaki Barbosa aynı zamanda toplamda 9 golle, turnuvanın en golcü futbolcusu oldu.

Flamengo, 1981 yılından sonra kulüp tarihinde ikinci kez Libertadores Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Kupanın geçen yılki şampiyonu River Plate ise 14. dakikadan itibaren önde götürdüğü maçı bitime çok az bir süre kala, 3 dakikada art arda gelen gollerle kaybetti.

Güney Amerika, River Plate, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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