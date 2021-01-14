Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı - Son Dakika

Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı

14.01.2021 06:17
Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı, System.String[]

BUENOS Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında Brezilyalı ekip FC Santos, Arjantinli rakibi Boca Juniors'u farklı yenerek finale yükseldi.

BUENOS Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında Brezilyalı ekip FC Santos, Arjantinli rakibi Boca Juniors'u farklı yenerek finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında, Kolombiyalı hakem Wilmar Roldan'ın hakemliğinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Vila Belmiro Stadı'nda FC Santos ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı.

Maçın ilk yarısının 16. dakikasında Santoslu Diego Pituca, rakip defans oyuncusunun eline çarpıp önünde kalan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Santos, 49. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yeferson Soteldo'nun ceza sahası içinden kaleye uzak noktadan gönderdiği şutun ağlarla buluşmasıyla ikinci golü buldu: 2-0

Brezilyalı ekip Santos, 51. dakikada Boca Juniors'un orta sahada atağını keserek kazandığı topla sağ kanattan gelişen atakta Lucas Braga Ribeiro'nun golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maç, 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Böylece, Palmeiras'ın Arjantinli rakibi River Plate'i elemesinin ardından, Santos da Arjantinli rakibi Boca Juniors'ı eleyerek adını finale yazdırdı.

İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı.

30 Ocak'ta Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadında oynanacak Libertadores Kupası final maçında iki Brezilyalı takım mücadele edecek.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilyalı takım en son 2006 yılında karşı karşıya gelmiş ve Sao Paulo'yu yenen Internacional kupayı kaldırmıştı.

Libertadores Kupası, Güney Amerika, Boca Juniors, Sao Paulo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı - Son Dakika Spor


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