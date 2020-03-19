Libertadores ve Sudamericana kupaları da corona virüsü sebebiyle ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Libertadores ve Sudamericana kupaları da corona virüsü sebebiyle ertelendi! - Son Dakika Spor

Libertadores ve Sudamericana kupaları da corona virüsü sebebiyle ertelendi!

6 saat önce

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Libertadores ve Sudamericana kupaları da corona virüsü sebebiyle ertelendi!, System.String[]

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar askıya alındığı duyuruldu.


Kararın futbolcu, teknik heyet, hakem, yönetici, taraftar ve basın mensuplarının sağlıklarının korunması için alındığı vurgulanırken koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla herkesin gereken özeni göstermesi gerektiği belirtildi.


Öte yandan CONMEBOL tarafından haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesi planlanan 2020 Kupa Amerika'nın da salgın nedeniyle gelecek yıla ertelendiği açıklanmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13 

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