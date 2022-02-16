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Liberya, 200 yıl önce özgürleşen kölelerin topraklarına ayak basmasını kutluyor - Son Dakika

Liberya, 200 yıl önce özgürleşen kölelerin topraklarına ayak basmasını kutluyor

16.02.2022 00:06
Liberya, 200 yıl önce özgürleşen kölelerin topraklarına ayak basmasını kutluyor

Batı Afrika ülkesi Liberya, 200 yıl önce ABD'den özgürlüğüne kavuşan siyahi Amerikalıların ülkeye ayak basmasını kutluyor.

Batı Afrika ülkesi Liberya, 200 yıl önce ABD'den özgürlüğüne kavuşan siyahi Amerikalıların ülkeye ayak basmasını kutluyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Monrovia'da başlatılan kutlamalara çeşitli Afrika ülke liderleri, üst düzey Amerikalı yetkililer ve yurt dışından çok sayıda siyahi Amerikalı katıldı.

Kutlamalar kapsamında Monrovis Stadyumu'nda kalabalığa hitap eden Liberya Devlet Başkanı George Weah, 250 bine yakın kişinin öldüğü 1989-2003 dönemindeki iç savaş da dahil olmak üzere sivil huzursuzluk dönemlerine rağmen ülkenin ilerlemesini kutladı.

Weah, halkın farklılıkları ne olursa olsun, her şeyden önce ülkeye öncelik verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Her şeyden önce Liberyalıyız. Liberya, sahip olduğumuz tek ülke olduğundan, onu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İnanıyorum ki; atalarımız hayallerinin sadece gerçekleştiğini değil aynı zamanda vizyonlarının da sürdürüldüğünü görerek, bugünün Liberya'sına gurur ve memnuniyetle bakabilirler."

250 bin kişi hayatını kaybetmişti

Eski köleler, 1822'de Amerikan Kolonizasyon Derneğinin Afrika'ya yerleştirerek ABD'deki özgür siyahların sayısını azaltmayı amaçlayan bir misyonunun parçası olarak şimdi başkent Monrovia olan Providence Adası'na gelmişti.

1847'de ise Liberya Cumhuriyeti resmen kurulmuştu ve o zamanlar dünyanın Haiti'den sonra ikinci siyahi cumhuriyeti olmuştu.

Liberya'da 1989-1996 ve 1999-2003 dönemlerinde yaşanan iç savaşta 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede iç savaşın sona ermesinin ardından 2014-2016 döneminde patlak veren Ebola salgınında 5 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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