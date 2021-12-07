Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapalı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bandıralı buğday yüklü gemi nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Cibuti'ye giden 225 metre uzunluğundaki 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı 'Fortune Trader' adlı buğday yüklü kargo gemisinde Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.

Gemide bulunan kılavuz kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-15' ve 'Nazım Tur' römorkörleri sevk edildi. Buğday yüklü geminin römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye demir bölgesine götürüleceği bildirildi.

Öte yandan, arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)